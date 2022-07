ASCOLTI TV 25 LUGLIO 2022: ZELIG (13,9%), MIA E IL LEONE BIANCO (12,4%), TIM SUMMER HITS (10%), CHICAGO PD (7,9%), EID (18,1%) VS ROSAMUNDE (12,5%) (Di martedì 26 luglio 2022) ASCOLTI TV 25 LUGLIO 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2500 36.24 PT – 5808 36.68 24 – 2549 36.96 PT – 6131 38.72 Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 561 15.66Tg1 – 879 22.24UnoMattina Estate – 722 17.51Camper – 1211 14.71Tg1 – 2793 24.32Don Matteo – 1189 11.47Don Matteo – 1319 14.82Sei Sorelle – 915 11.63Tg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1446 18.09Reazione a Catena – 2191 22.94Reazione a Catena – 3186 26.95Tg1 – 3763 26.51TecheTecheTè – 2698 16.61Mia e il LEONE BIANCO – 1820 12.35 840 10.05 105 7.17 1307 14.89Cose Nostre + RaiNews – 600 6.92 + 242 5.08 Fascia 7-9 – 693 19.23Tg5 – 923 23.31Morning News – 791 20.86Morning News – 630 16.20Forum (R) – 1264 18.80Tg5 – 2487 22.45Beautiful – 2106 18.48Una Vita – 2119 20.08Terra Amara – 1824 19.73Un Altro Domani – ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 26 luglio 2022)TV 25· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2500 36.24 PT – 5808 36.68 24 – 2549 36.96 PT – 6131 38.72 Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 561 15.66Tg1 – 879 22.24UnoMattina Estate – 722 17.51Camper – 1211 14.71Tg1 – 2793 24.32Don Matteo – 1189 11.47Don Matteo – 1319 14.82Sei Sorelle – 915 11.63Tg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1446 18.09Reazione a Catena – 2191 22.94Reazione a Catena – 3186 26.95Tg1 – 3763 26.51TecheTecheTè – 2698 16.61Mia e il– 1820 12.35 840 10.05 105 7.17 1307 14.89Cose Nostre + RaiNews – 600 6.92 + 242 5.08 Fascia 7-9 – 693 19.23Tg5 – 923 23.31Morning News – 791 20.86Morning News – 630 16.20Forum (R) – 1264 18.80Tg5 – 2487 22.45Beautiful – 2106 18.48Una Vita – 2119 20.08Terra Amara – 1824 19.73Un Altro Domani – ...

robertalombardi : Queste le 9 proposte del @Mov5Stelle per le quali oggi saremmo disposti a votare la fiducia al #Governo. #Draghi ci… - see_lallero : #Ascoltitv lunedì 25 luglio 2022: Mia e il leone bianco (1,8 mln), #Zelig (1,7) #TimSummerHits (1,2) Rai 2 mantiene… - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 25 luglio 2022: Mia e il leone bianco, Tim Summer hits, Zelig - davidemaggio : #AscoltiTV | Lunedì 25 Luglio 2022· Zelig 13.9% (1,7 mln) vs Mia e il Leone Bianco 12.4% (1,8 mln). Summer Hits 1… - fabiofabbretti : Testa a testa tra #MiaEIlLeoneBianco (1,8 mln - 12.4%) e #Zelig in replica (1,7 mln - 13.9%). Cala ma bene… -