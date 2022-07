Ascolti tv 25 luglio 2022 analisi: “Zelig” batte “Mia”, De Martino e Delogu terzo incomodo, tiene Italia1. Brindisi stacca Ranucci in replica (Di martedì 26 luglio 2022) Ascolti al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 3,763 milioni e 23,5%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,186 milioni e 26,95%. Tg1 delle 13.30 a 2,793 milioni e 24,3%. Techetechete a 2,698 milioni e 16,6%. Tg5 delle 20.00 a 2,633 milioni 18,23%. Musica, comicità, cinema, politica e tanto altro ancora. Lunedì televisivo ricco di opzioni quello generalista del 25 luglio. Su Rai1 è tornato in onda il family film Mia e il leone bianco, e si è confrontato con la replica di Zelig (2021) su Canale5. Su Rai2 si è ricominciato a cantare e ballare con Tim Summer Hits, mentre su Italia 1 è andato in onda il telefilm Chicago P.D., in prima tv. In tema approfondimento, invece, su Rai3 è rimasto Report (con il rimontaggio sul gas), mentre su Rete4 Giuseppe Brindisi ha proposto una puntata di Zona Bianca che ... Leggi su tvzoom (Di martedì 26 luglio 2022)al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 3,763 milioni e 23,5%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,186 milioni e 26,95%. Tg1 delle 13.30 a 2,793 milioni e 24,3%. Techetechete a 2,698 milioni e 16,6%. Tg5 delle 20.00 a 2,633 milioni 18,23%. Musica, comicità, cinema, politica e tanto altro ancora. Lunedì televisivo ricco di opzioni quello generalista del 25. Su Rai1 è tornato in onda il family film Mia e il leone bianco, e si è confrontato con ladi(2021) su Canale5. Su Rai2 si è ricominciato a cantare e ballare con Tim Summer Hits, mentre su Italia 1 è andato in onda il telefilm Chicago P.D., in prima tv. In tema approfondimento, invece, su Rai3 è rimasto Report (con il rimontaggio sul gas), mentre su Rete4 Giuseppeha proposto una puntata di Zona Bianca che ...

robertalombardi : Queste le 9 proposte del @Mov5Stelle per le quali oggi saremmo disposti a votare la fiducia al #Governo. #Draghi ci… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 25 luglio 2022: boom di Report, cresce anche Zona Bianca - lorenzog31 : ASCOLTI TV 25 LUGLIO 2022: ZELIG (13,9%), MIA E IL LEONE BIANCO (12,4%), TIM SUMMER HITS (10%), CHICAGO PD (7,9%),… - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 25 Luglio 2022· Zelig 13.9% (1,7 mln) vs Mia e il Leone Bianco 12.4% (1,8 mln). Summer Hits 10%… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 26/07/2022 — Ascolti italiani di lunedì 25 luglio 2022: 1,8 milioni (12,4%) per il film Mia e il… -