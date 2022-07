Aria tesa tra Italia e Svizzera: è guerra per la nuova linea di confine (Di martedì 26 luglio 2022) Cambia il clima e ritornano discussioni che sembravano ormai sepolte dalla storia. Il confine tra l'Italia e la Svizzera si è spostato a causa dello scioglimento dei ghiacciai nelle Alpi, mettendo in discussione l'ubicazione di un rifugio Italiano di montagna. La linea di confine tra i due Paesi passa attraverso uno spartiacque, ma il ritiro del ghiacciaio Theodul ha portato la delimitazione fisica a spostarsi verso il rifugio Guide del Cervino, vicino alla vetta Testa Grigia di 3.480 metri. Nel 1984, quando il rifugio fu costruito su uno sperone roccioso, i suoi quaranta posti letto e i lunghi tavoli di legno erano interamente nel territorio Italiano. Ma ora due terzi della struttura, compresa la maggior parte dei letti e del ristorante, è tecnicamente situata nel Sud ... Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) Cambia il clima e ritornano discussioni che sembravano ormai sepolte dalla storia. Iltra l'e lasi è spostato a causa dello scioglimento dei ghiacciai nelle Alpi, mettendo in discussione l'ubicazione di un rifugiono di montagna. Laditra i due Paesi passa attraverso uno spartiacque, ma il ritiro del ghiacciaio Theodul ha portato la delimitazione fisica a spostarsi verso il rifugio Guide del Cervino, vicino alla vetta Testa Grigia di 3.480 metri. Nel 1984, quando il rifugio fu costruito su uno sperone roccioso, i suoi quaranta posti letto e i lunghi tavoli di legno erano interamente nel territoriono. Ma ora due terzi della struttura, compresa la maggior parte dei letti e del ristorante, è tecnicamente situata nel Sud ...

