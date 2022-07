Argentario | scontro barca-motoscafo | due indagati per omicidio colposo La Procura | “Non risulta il pilota automatico”

(Di martedì 26 luglio 2022) "A seguito dell'incidente in mare verificatosi il pomeriggio di sabato 23 luglio, nelle acque ricomprese fra l'e Isola del Giglio e che ha visto coinvolte una decina di persone a bordo di due unità da diporto,noi rispettivi conducenti delle imzioni per i reati diaggravato" L'articolo proviene da Firenze Post.

ninda1952 : RT @RaiNews: Negativo il test tossicologico. I conducenti erano lucidi. Nei prossimi giorni l'esame autoptico dell'uomo deceduto nello scon… - FabryWrath : RT @ManfrediPotenti: Scontro #Argentario, Potenti (Lega): Subito reato omicidio nautico 'Il tragico incidente dell'Argentario tra un motosc… - FirenzePost : Argentario, scontro banrca-motoscafo: due indagati per omicidio colposo. La Procura: “Non risulta il pilota automat… - CosenzaChannel : Scontro tra barche all'Argentario, indagati i due piloti - TgrRai : Naufragio dell’Argentario, indagato anche il comandante della barca a vela sulla quale c’era Anna Claudia, la 60enn… -

...che il pm nomini un consulente tecnico navale che faccia chiarezza sulla dinamica dello, le ...in rotta di collisione nel tratto di mare a sud - ovest rispetto al promontorio dell'. Il ...Skipper indagati per omicidio colposo Dopo lotra barche all', indagati i due skipper per omicidio colposo aggravato.GROSSETO – Per l’incidente marittimo di sabato 23 luglio nelle acque fra l’Argentario e l’Isola del Giglio, che ha visto coinvolte una decina di persone a bordo di due unità da diporto, risultano inda ...Nick Horp ha detto inoltre che le autorità italiane avrebbero già restituito i passaporti all'intera famiglia che starebbe dunque facendo rientro in Danimarca ...