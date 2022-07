Approvato il piano Ue sul gas, consumi ridotti in caso di emergenza: spunta anche il price cap (Di martedì 26 luglio 2022) Il piano d’emergenza sul gas è stato Approvato. Dopo varie trattative e compromessi per ridurre i tagli ai consumi, i ministri dell’Energia dei Paesi dell’Unione europea hanno votato tutti a favore. Tutti, tranne l’Ungheria, anche se il suo voto contrario è stato ininfluente. Questa decisione, scrive Reuters, arriva dopo che Bruxelles nei giorni scorsi ha più volte esortato gli Stati membri a prepararsi per l’inverno risparmiando e immagazzinando più gas possibile. Il timore è che Mosca decida di interrompere del tutto il flusso come risposta alle sanzioni economiche imposte dall’occidente. Nel piano Approvato dal Consiglio affari energia, si legge come sia stata approvata la riduzione dei consumi del 15% con alcune deroghe specifiche. Ad esempio, per ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Ild’sul gas è stato. Dopo varie trattative e compromessi per ridurre i tagli ai, i ministri dell’Energia dei Paesi dell’Unione europea hanno votato tutti a favore. Tutti, tranne l’Ungheria,se il suo voto contrario è stato ininfluente. Questa decisione, scrive Reuters, arriva dopo che Bruxelles nei giorni scorsi ha più volte esortato gli Stati membri a prepararsi per l’inverno risparmiando e immagazzinando più gas possibile. Il timore è che Mosca decida di interrompere del tutto il flusso come risposta alle sanzioni economiche imposte dall’occidente. Neldal Consiglio affari energia, si legge come sia stata approvata la riduzione deidel 15% con alcune deroghe specifiche. Ad esempio, per ...

Agenzia_Ansa : Il piano d'emergenza dell'Unione Europea sul gas è stato approvato in Consiglio Affari Energia questa mattina con l… - sbonaccini : Fondi Ue all’Emilia-Romagna: arriva il sì da Bruxelles ?? La Commissione europea ha approvato il Piano FSE Plus d… - universo_astro : RT @Agenzia_Ansa: Il piano d'emergenza dell'Unione Europea sul gas è stato approvato in Consiglio Affari Energia questa mattina con la sola… - pacomgno : RT @Agenzia_Ansa: Il piano d'emergenza dell'Unione Europea sul gas è stato approvato in Consiglio Affari Energia questa mattina con la sola… - Lukyluke311 : RT @ultimenotizie: Il piano d'emergenza sul #gas è stato approvato in Consiglio Affari Energia questa mattina con la sola opposizione dell'… -