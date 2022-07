TuttoAndroid : ANKER presenta la nuova linea di carica batterie GaNPrime - macitynet : Anker presenta 6 nuovi multicaricatori GaN compatti -

macitynet.it

La nuova linea di caricatori GaNPrime diè composta da747,737,735,733,727 e615 . In Europa, però, vedranno luce solo i modelli 735 e 737, ...A livello di caratteristiche tecniche,622al suo interno una batteria con potenza nominale di 5000 mAh, che in teoria dovrebbe offrire quasi il doppio della capacità della batteria di ... Anker presenta 6 nuovi multicaricatori GaN compatti Anker, azienda nota per i suoi accessori come power bank, hub USB e caricatori (qui la nostra recensione del Nano II 65W), ha appena presentato i suoi nuovi ...Sono ormai così tanti i dispositivi da caricare in casa che i singoli caricatori non bastano più. Anker risolve il problema con i nuovi multicaricatori GaN, fino a 140W. In Europa saranno disponibili ...