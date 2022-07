Animali domestici | 1 italiano su 2 49% in vacanza con loro

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 26 luglio 2022) La bella stagione è sinonimo di gite fuori porta nel fine settimana e di ferie estive ormai non lontane. Ma come intendono comportarsi gli italiani con ianimalidurante le vacanze? Secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni, per ben uno su due (49%) la soluzione migliore è portarli in viaggio con sé, il 22% li affiderebbe a parenti o amici e un altro 19% a una struttura specializzata. Dati significativi che evidenziano come siano moltissimi gli italiani che hanno a cuore ianimali. Il tema è ancora più caldo se si pensa, al contrario, al fenomeno purtroppo sempre ampio degli abbandoni: la LAV stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati 80.000 gatti e 50.000 cani e questo trend raggiunge uno dei suoi picchi proprio in estate. Numeri alla mano, se ci si imbattesse in un trovatello, il ...