Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia

(Di martedì 26 luglio 2022) “Tirerò le somme a breve. La riflessione che sto facendo parte da due dati di fatto: gli applausi di Putin alla crisi e le centinaia di messaggi di sindaci e imprenditori che da giorni mi dicono ‘ma siete impazziti?'”. Lo dice la ministrain un’intervista a ‘Repubblica’.la ministra per il Sudva verso l’addio a. Dopo aver detto subito di non condividere la decisione didi strappare con Draghi perché andava «contro l’interesse del Paese», annunciando una «seria riflessione politica», la decisione sembra ormai presa “Per quattro anni mi sono battuta all’interno del partito per difendere la sua collocazione europeista, occidentale e liberale, dall’abbraccio del sovranismo. ...

Carfagna ancora non ha formalizzato il suo addio, dopo lo strappo di qualche giorno fa quando ...sei italiani su dieci Conte e Salvini colpevoli della crisi Social " La caccia ai voti passa...Lo dice la ministraCarfagna in un'intervista a 'Repubblica'. 'Per quattro anni mi sono ... Mi viene facile rispondere che a Berlusconi voglio bene, e sempre gliene ho volutonei momenti più ...Dalle 9 la relazione del segretario Letta sulla strategia del partito in campagna elettorale. Berlusconi al Corriere: "Io presidente del Senato Non mi interessa. E il tema del premier del centrodestr ...Mara Carfagna, Ministro del Sud del governo Draghi, lascia FI: "Penso che l'Italia non debba somigliare all'Ungheria di Orbàn, ma alla Germania di Merk ...