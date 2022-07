Ana de Armas: "The Gray Man mi ha insegnato quali sono i miei punti di forza" (Di martedì 26 luglio 2022) The Gray Man, secondo quanto rivelato da Ana de Armas, è un progetto che ha permesso all'attrice cubano-spagnola di conoscere i suoi punti di forza. Interpretare una "donna vivace e indipendente" nell'ultimo film d'azione di Netflix, The Gray Man, ha richiesto un arduo processo di preparazione che, secondo la protagonista Ana de Armas, l'ha resa consapevole di quali sono i suoi punti di forza in quanto attrice. Diretto dal famoso duo di registi di Hollywood, Joe Russo e Anthony Russo, The Grey Man presenta de Armas nel ruolo dell'agente Dani Miranda, un personaggio che lei stessa definisce come molto intelligente e sensibile: "È stato un lungo processo di lavoro. Quando ho iniziato ad allenarmi, la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022) TheMan, secondo quanto rivelato da Ana de, è un progetto che ha permesso all'attrice cubano-spagnola di conoscere i suoidi. Interpretare una "donna vivace e indipendente" nell'ultimo film d'azione di Netflix, TheMan, ha richiesto un arduo processo di preparazione che, secondo la protagonista Ana de, l'ha resa consapevole dii suoidiin quanto attrice. Diretto dal famoso duo di registi di Hollywood, Joe Russo e Anthony Russo, The Grey Man presenta denel ruolo dell'agente Dani Miranda, un personaggio che lei stessa definisce come molto intelligente e sensibile: "È stato un lungo processo di lavoro. Quando ho iniziato ad allenarmi, la ...

NetflixIT : ???? Blonde | In competizione Ana de Armas, diretta da Andrew Dominik in un film tratto dal libro di Joyce Carol Oate… - b4squiatscrown : #TheGrayMan guardazione sono qui al 70% per Ana de Armas - GianlucaOdinson : Ana de Armas: 'The Gray Man mi ha insegnato quali sono i miei punti di forza' - - son_cats : RT @darcyschastain: cate blanchett, ana de armas, penelope cruz, florence pugh, gemma chan, christoph waltz, colin farrell tutti riuniti a… - MilanAnto21 : @TheLastDuivel Ah ecco! Sinceramente lo avrei visto soltanto per ana de armas, ma non mi convinceva per niente (per… -