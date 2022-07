Amnesie | crisi di pianto ed epilessia | il dramma dei giocatori di rugby che hanno fatto causa alla federazione

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 26 luglio 2022) Aumentano i casi di demenza tra gli exdi: le conseguenze di anni di urti e contrasti al limite sonotiche. Ilviene considerato uno sport nobile, perché al termine di ogni incontro, non importa cosa sia successo in campo, gli avversari si rispettano e lasciano che ciò che è successo in campo rimanga sul rettangolo di gioco. Una tradizione che si discosta enormemente da ciò che succede ad esempio sui campi di calcio, luogo in cui spesso e volentieri le liti che si scatenano all’interno del rettangolo di gioco vanno anche oltre la singola partita e si trascinano a lungo. Per quanto sia bello vedere un simile fair play dopo incontri senza esclusioni di colpi, quei placcaggi spettacolari, quelle azioni che trasudano atletismo e rendono questo sport tra i più belli da vedere e ...