Amici22, incredibile nuovo arrivo | Il vincitore di X-Factor confessa: "Ci lavoro da mesi" (Di martedì 26 luglio 2022) Nella squadra di Amici22 sta per arrivare anche un grandissimo nome della musica italiana. Il vincitore di X-Factor lo ammette: è tutto vero Amici22 (Youtube)La prossima edizione di Amici di Maria de Filippi sembra pronta a tornare con tutta una serie di incredibili novità. Ormai si conoscono i due grandi addii, da alcuni attesi e da altri totalmente inaspettati: Veronica Peparini ed Anna Pettinelli. Dopo ventidue anni, infatti, anche il talent show di Canale5 ha sentito il bisogno di rinnovarsi nella sua profondità. Nelle ultime ore, però, si sono rivelate anche altre importanti novità, non legate solo ed esclusivamente al team di professori. Ad Amici22, infatti, ci sarà anche un grandissimo cantante italiano, vincitore di X-Factor: ecco di chi si ...

