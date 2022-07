Amazon Prime, il prezzo dell’abbonamento aumenta in Italia e in Europa per effetto dell’inflazione (Di martedì 26 luglio 2022) Amazon Prime, il prezzo dell’abbonamento aumenta Italia e in Europa: la società ha spiegato che la decisione è scaturita dalla violenta impennata dell’inflazione in contesto internazionale. Amazon Prime, il prezzo dell’abbonamento aumenta in Italia Amazon ha deciso di aumentare i prezzi degli abbonamenti Prime. A partire dal prossimo 15 settembre 2022, infatti, il costo dell’abbonamento Prime mensile passerà da 3,99 euro a 4,99 euro al mese mentre la tariffa annuale subirà un incremento pari a circa 15 euro. Gli utenti Prime, infatti, non pagheranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 26 luglio 2022), ile in: la società ha spiegato che la decisione è scaturita dalla violenta impennatain contesto internazionale., ilinha deciso dire i prezzi degli abbonamenti. A partire dal prossimo 15 settembre 2022, infatti, il costomensile passerà da 3,99 euro a 4,99 euro al mese mentre la tariffa annuale subirà un incremento pari a circa 15 euro. Gli utenti, infatti, non pagheranno ...

