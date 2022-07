Amazon Prime | avviso di modifica dei contratti | cosa cambia per gli italiani

Leggi su tvzap

(Di martedì 26 luglio 2022)Italia da oggi, martedì 26 luglio, ha iniziato ad inviare agli abbonatiuna comunicazione via mail relativa allacontrattuale. In particolare l’email parla di unadei costi per gli abbonamenti, che subiranno un aumento del prezzo. Quanto bisognerà pagare? E da quando si applicherà l’aumento dei costi?il prezzo: di quant’è l’aumento In Italia il prezzo dell’abbonamento adcambierà a partire dal 15 settembre prossimo. Per beneficiare di tutti i servizi offerti da, bisognerà pagare di più. Gli aumenti si applicheranno anche alle tariffe previste perStudent. L’abbonamento annuale ...