Altro colpo per il Psg | arriva dal Lipsia per 16 milioni di euro

È arrivata l'ufficialità del terzo acquisto di questa campagna estiva del Psg, dopo Vitinha ed Ekitike. Si tratta di Nordi Mukiele che, come riporta su Twitter Fabrizio Romano, ha firmato un contratto che lo legherà al Paris Saint Germain fino al 2027. L'accordo è stato trovato per 16 milioni di euro, bonus inclusi. Mukiele ha già salutato i suoi ex tifosi con un post su Instagram, accompagnato da una lettera d'addio e ringraziamento. Il difensore, ormai ex Lipsia, avvicina la permanenza di Skriniar in nerazzurro. Il 24enne francese l'anno scorso ha registrato in totale 38 presenze tra campionato e coppe con la maglia del Lipsia.

