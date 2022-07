Altro che elezioni: la Russia taglia (di nuovo) il gas all’Europa, ma ora i politici italiani tacciono (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug – La Russia taglia di nuovo il gas destinato all’Europa, mentre la politica italiana è con tutta evidenza distratta dai “ludi elettorali”. Indecoroso valzer di nomi, personaggi che escono da una parte per rientrare dall’altra, scontri intestini sulla leadership di coalizione, conteggi con il pallottoliere sui seggi e quant’Altro contraddistingue il classico turbinio di manovre a due mesi dal voto. Peccato appunto che nel frattempo rischiamo un bagno di sangue economico ed energetico. Sì perché il prezzo del gas continua a salire e ieri sulla piazza di Amsterdam è andato oltre i 170 euro/megawattora. Come se non bastasse Mosca ha fatto sapere che le forniture all’Europa scenderanno del 20% già a partire da domani. Non si tratta dunque di un taglio totale, che sempre Mosca ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug – Ladiil gas destinato, mentre la politica italiana è con tutta evidenza distratta dai “ludi elettorali”. Indecoroso valzer di nomi, personaggi che escono da una parte per rientrare dall’altra, scontri intestini sulla leadership di coalizione, conteggi con il pallottoliere sui seggi e quant’contraddistingue il classico turbinio di manovre a due mesi dal voto. Peccato appunto che nel frattempo rischiamo un bagno di sangue economico ed energetico. Sì perché il prezzo del gas continua a salire e ieri sulla piazza di Amsterdam è andato oltre i 170 euro/megawattora. Come se non bastasse Mosca ha fatto sapere che le forniturescenderanno del 20% già a partire da domani. Non si tratta dunque di un taglio totale, che sempre Mosca ...

borghi_claudio : Direi che chiudo la questione dell'astensionismo con un disegnino. Chi non vota vota PD, niente altro. Legittimo, p… - fattoquotidiano : Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5… - Agenzia_Ansa : ? morto Paul Sorvino, l'attore italo americano conosciuto tra l'altro per 'Quei bravi ragazzi' di Martin Scorsese.… - crinaless : @enricoelisabeth Beh se ti spogli no fai altro che farmi contento - Eva20185 : @GianlucaCastro8 Lo zoccolo duro non è altro che tifo. E il tifo non conosce né ragione né buon senso. -