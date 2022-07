CorriereAlbaBra : Si è concluso da poco un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sul Corno Stella, comune di Valdi… - IdeawebTV : Alpinista ferito da una scarica di sassi sul Corno Stella: ricoverato in ospedale con codice giallo… -

Euronews Italiano

Unalla testa da una scarica di sassi, mentre scalava il corno Stella, cima in provincia di Cuneo (Comune di Valdieri). L'allarme è scattato stamane, martedì 26 luglio, poco prima delle ...... nel Comune di Valdieri, in provincia di Cuneo, per il recupero di unda una scarica di sassi. L'uomo faceva parte di una comitiva composta da 4 persone impegnate a scalare la via ... Alpinista ferito da distacco pietre, salvato sul corno Stella Un alpinista ferito alla testa da una scarica di sassi, mentre scalava il corno Stella, cima in provincia di Cuneo (Comune di Valdieri). (ANSA) ...Si è concluso (da poco) un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sul Corno Stella, comune di Valdieri, per il recupero di un alpinista ferito da una scarica di sassi. L’uomo faceva ...