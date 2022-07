Allerta Meteo: in arrivo grandine, temporali e raffiche di vento (Di martedì 26 luglio 2022) Meteo. Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse che estende i precedenti già diramati. In questi casi è bene prestare molta attenzione durante il giorno e seguire le direttive emanate per evitare pericoli. L’Allerta Meteo per oggi, martedì 26 luglio Nel dettaglio, la Protezione civile ha diramato per martedì 26 Luglio un Allerta Meteo gialla per temporali su 9 regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino, Umbria e Veneto. Leggi anche: Allerta Meteo Roma e Lazio: le temperature si abbassano Il dettaglio: precipitazioni Piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022). Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse che estende i precedenti già diramati. In questi casi è bene prestare molta attenzione durante il giorno e seguire le direttive emanate per evitare pericoli. L’per oggi, martedì 26 luglio Nel dettaglio, la Protezione civile ha diramato per martedì 26 Luglio ungialla persu 9 regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino, Umbria e Veneto. Leggi anche:Roma e Lazio: le temperature si abbassano Il dettaglio: precipitazioni Piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o ...

