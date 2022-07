Alle prossime elezioni spero che la sinistra torni a fare la sinistra (Di martedì 26 luglio 2022) di Giorgio Boratto Con la prospettiva delle elezioni anticipate c’è l’auspicio di tanti politologi che la ‘sinistra impari a fare la sinistra’ e allora io mi auguro che il discrimine dimenticato, che la sinistra ha con la destra, torni a essere un fondamento: la lotta al neoliberismo. Questa battaglia è anche il supporto principale per ottenere risultati contro la crisi climatica; si sa da sempre che il maggior nemico dell’ambiente è il capitalismo e le sue irresponsabili leggi di mercato che rendono in subordine, tramite la ricerca ossessiva del profitto e della crescita incontrollata, la lotta contro la crisi ambientale. Poi da sempre la sinistra dovrebbe tutelare gli ultimi, le fasce deboli della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) di Giorgio Boratto Con la prospettiva delleanticipate c’è l’auspicio di tanti politologi che la ‘impari ala’ e allora io mi auguro che il discrimine dimenticato, che laha con la destra,a essere un fondamento: la lotta al neoliberismo. Questa battaglia è anche il supporto principale per ottenere risultati contro la crisi climatica; si sa da sempre che il maggior nemico dell’ambiente è il capitalismo e le sue irresponsabili leggi di mercato che rendono in subordine, tramite la ricerca ossessiva del profitto e della crescita incontrollata, la lotta contro la crisi ambientale. Poi da sempre ladovrebbe tutelare gli ultimi, le fasce deboli della ...

