Alle elezioni servirà un'alleanza che voglia l'Italia protagonista in una Ue federale (Di martedì 26 luglio 2022) Nelle ricostruzioni del percorso che ha condotto alla "non-sfiducia" verso il governo di unità nazionale, presieduto da Mario Draghi, ci sono molte ragioni di politica interna, alcune ragioni di politica estera legate alla guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, una spolveratura di generico atlantismo, un po' di Pnrr. Ma nulla o quasi nulla sull'agenda europea di cui l'Italia nel suo insieme è parte integrante. Quel che colpisce ancor di più nelle interviste dei futuri protagonisti della campagna elettorale è l'assenza della parola Europa o meglio della dimensione dell'Unione europea (Ue). Non si tratta del «podestà forestiero» evocato o auspicato da Mario Monti nel 2011 come alternativa al governo Berlusconi, ma dell'intreccio ineludibile fra vincolanti regole europee e limitati margini di manovra nelle politiche economiche nazionali. Non si tratta di chiedere ...

