Allarme rosso Sonia Bruganelli | Richiesta spiazzante di Signorini: trema anche lo studio (Di martedì 26 luglio 2022) Sonia Bruganelli si prepara a fare il suo ritorno nello studio del GF Vip ma questa volta sarà diverso: si infiamma già il clima L’opinionista Sonia Bruganelli (screenshot Twitter)Dopo l’iniziale decisione di non prendere parte alla nuova edizione, Sonia Bruganelli è tornata sui suoi passi. Per la gioia di Alfonso Signorini, la conduttrice si è decisa a tornare nello studio del Grande Fratello Vip anche il prossimo mese di settembre. Per lei sarà un ritorno a casa quindi anche se troverà qualcosa di diverso ad attenderla in studio. Questa volta non avrà infatti al suo fianco Adriana Volpe, come accaduto lo scorso anno, ma ci sarà una new entry e si tratta di Orietta Berti. La cantante ... Leggi su direttanews (Di martedì 26 luglio 2022)si prepara a fare il suo ritorno nellodel GF Vip ma questa volta sarà diverso: si infiamma già il clima L’opinionista(screenshot Twitter)Dopo l’iniziale decisione di non prendere parte alla nuova edizione,è tornata sui suoi passi. Per la gioia di Alfonso, la conduttrice si è decisa a tornare nellodel Grande Fratello Vipil prossimo mese di settembre. Per lei sarà un ritorno a casa quindise troverà qualcosa di diverso ad attenderla in. Questa volta non avrà infatti al suo fianco Adriana Volpe, come accaduto lo scorso anno, ma ci sarà una new entry e si tratta di Orietta Berti. La cantante ...

