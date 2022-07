Allarme Caldo: Le imprese potranno chiedere la cassa integrazione se si superano i 35 gradi (Di martedì 26 luglio 2022) Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”. Lo si legge in una nota congiunta Inps e Inail in merito alla pubblicazione Inail che chiarisce linee guida per prevenire le patologia da stress termico tenuto conto che I fenomeni climatici estremi sono in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro. Influencer Today. Leggi su influencertoday (Di martedì 26 luglio 2022) Leall’Inps il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35centi. Ai fini dell’salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”. Lo si legge in una nota congiunta Inps e Inail in merito alla pubblicazione Inail che chiarisce linee guida per prevenire le patologia da stress termico tenuto conto che I fenomeni climatici estremi sono in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro. Influencer Today.

