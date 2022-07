Alcol: cosa succede veramente al tuo corpo se bevi mezzo bicchiere (Di martedì 26 luglio 2022) Consumare modeste quantità di Alcol non dovrebbe danneggiare l’organismo, ma cosa succede veramente in questi casi? L’insegnamento base sul consumo di Alcol contempla l’assunzione di massimo mezzo calice di vino a pasto; tecnicamente, per anni si è pensato che bere una modesta quantità di bevande Alcoliche non avrebbe mai apportato danni all’organismo. Il principale rischio infatti consiste in un eventuale danneggiamento del fegato (principale responsabile dello smaltimento delle molecole Alcoliche) e l’insorgenza di malattie ad esso correlate. Alcol (Pexels)Persino la Regina d’Inghilterra non ha mai rinunciato al suo Martini quotidiano, pratica nonostante la quale Elisabetta II ha raggiunto ben 96 anni d’età e gode ... Leggi su formatonews (Di martedì 26 luglio 2022) Consumare modeste quantità dinon dovrebbe danneggiare l’organismo, main questi casi? L’insegnamento base sul consumo dicontempla l’assunzione di massimocalice di vino a pasto; tecnicamente, per anni si è pensato che bere una modesta quantità di bevandeiche non avrebbe mai apportato danni all’organismo. Il principale rischio infatti consiste in un eventuale danneggiamento del fegato (principale responsabile dello smaltimento delle molecoleiche) e l’insorgenza di malattie ad esso correlate.(Pexels)Persino la Regina d’Inghilterra non ha mai rinunciato al suo Martini quotidiano, pratica nonostante la quale Elisabetta II ha raggiunto ben 96 anni d’età e gode ...

