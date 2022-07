Nazione_Massa : Albiano Magra: oltre 90mila euro per le imprese danneggiate dal crollo del ponte -

Regione Toscana e Comune di Aulla mettono a disposizione ulteriori fondi per le imprese che subirono un calo di fatturato di almeno il 30% cento a seguito del crollo avvenuto l'8 aprile ...Nell'aprile 2020, in pieno lockdown, si era sgretolato il ponte che collegacon Caprigliola: l'emergenza sanitaria che ha bloccato gli spostamenti ha evitato in dramma. Nel crollo è rimasto ... Albiano Magra: oltre 90mila euro per le imprese danneggiate dal crollo del ponte Regione Toscana e Comune di Aulla mettono a disposizione ulteriori fondi per le imprese che subirono un calo di fatturato di almeno il 30% cento a seguito del crollo avvenuto l'8 aprile 2020 ...Proseguono le opere di messa in sicurezza della rete stradale spezzina. Nello specifico sarà affrontato nell’immediato futuro l’intervento, con le opere definitive previste dal cosiddetto “3 lotto”, l ...