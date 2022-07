Aiuti bis: 14,3 miliardi a imprese e famiglie, Bonus 200 euro, sconti Iva, benzina Misure (Di martedì 26 luglio 2022) Oggi 26 luglio Draghi si consulterà con i ministri sulle risorse disponibili. Sul tavolo le proroghe per alleviare la spesa su carburanti e bollette Leggi su corriere (Di martedì 26 luglio 2022) Oggi 26 luglio Draghi si consulterà con i ministri sulle risorse disponibili. Sul tavolo le proroghe per alleviare la spesa su carburanti e bollette

El_Comensal_es : Decreto Aiuti Bis: pane e pasta costeranno meno? - studio_pirola : D.L. “Aiuti-Bis”: allo studio nuove misure per contenere il caro inflazione come interventi sulle bollette, un altr… - AndreaDeMarchi : Se qualcuno mi spiega poi quando arriveranno anche a noi partite IVA la prima tranche di questi benedetti 200€ lo r… - antoplotty : @matteosalvinimi Evidentemente non legge i giornali. Questa è una misura già allo studio da inserire nel DL aiuti b… - LeggiOggi_it : Dal taglio dell'#Iva sui beni di prima necessità alla proroga dei #bonus200euro su #pensioni e buste paga. Il cuore… -