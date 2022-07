Agli arresti domiciliari vaga per la città | denunciato 50enne ad Avellini

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hannoundel posto per “Evasione”. Ieri mattina l’uomo, detenuto, è stato sorpreso a circolare a piedi in questo capoluogo. Prontamente bloccato dai Carabinieri, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il soggetto è stato condotto nuovamente presso la propria abitazione per il prosieguo della misura in espiazione. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.