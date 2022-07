Adriano Pacifico | ritrovato il ragazzo scomparso nel Cammino di Santiago | soccorso a Ventimiglia

AlessioRib : Ventimiglia, trovato Adriano Pacifico, sparito durante il Cammino di Santiago. «Non sapevo che mi stessero cercando» - infoitinterno : Adriano Pacifico scomparso al Cammino di Santiago? La svolta - infoitinterno : Adriano Pacifico, ritrovato a Ventimiglia il ragazzo scomparso durante il cammino di Santiago: «Non sapevo mi - zazoomblog : Ritrovato Adriano Pacifico il ragazzo scomparso in Francia era a Ventimiglia - #Ritrovato #Adriano #Pacifico… - Gazzettino : Adriano Pacifico, ritrovato a Ventimiglia il ragazzo scomparso durante il cammino di Santiago: «Non sapevo mi cerca… -

Rientrato l'allarme:sta bene. Il 32enne di Modena, scomparso mentre si apprestava a percorrere il Cammino di Santiago, era alla stazione di Ventimiglia, al confine tra l'Italia e la Francia. Il ragazzo ...sta bene. Il modenese di 32 anni, scomparso mentre stava percorrendo il Cammino di Santiago , stato rintracciato e soccorso alla stazione di Ventimiglia dalla Polfer. Partito lo ...È stato ritrovato, è in buone condizioni ed ha contattato la famiglia. Sembra essersi conclusa per il meglio la vicenda di Adriano Pacifico, 32 anni di Bastiglia (Modena), che ...The Site uses first-party and technical cookies necessary for its proper functioning. It is not possible to deny the release of these cookies. This site uses profiling cookies, as described in this ba ...