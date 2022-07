Adriano Pacifico ritrovato a Ventimiglia La madre | “Non sapeva delle nostre ricerche | incubo finito”

(Di martedì 26 luglio 2022) Tre giorni fa laaveva ritirato la denuncia di scomparsa perché aveva visto con i suoi occhi la firma del figlio sul registro di un ostello. Ora è stato “” dagli agenti della Polfer di, il 32enne di Bastiglia (Modena) che era partito dall’Emilia in bicicletta alla volta di Santiago di Compostela. A denunciarne la scomparsa era stata la, Grazia Mansueto, che raccontava: “Ho sentito mio figlio l’ultima volta lunedì 11 luglio alle 17.20. Si trovava a Tolone e mi ha fatto una videochiamata dal cellulare di un ragazzo al quale aveva chiesto in prestito il telefono dopo aver rotto il suo. Era stanco, abbattuto, quasi si è messo a piangere”. Da quell’11 luglio la famiglia ha completamente perso i contatti con, tanto ...

, 32 anni di Bastiglia (Modena), che si era allontanato durante il Cammino di Santiago, è stato rintracciato alla stazione di Ventimiglia dalla Polfer. L'uomo era partito in bici lo ...I commenti in Rete mettono alla gogna, il cuoco e padre di famiglia di 32 anni di Bastiglia, Modena, che era partito il 20 giugno per la Francia, per effettuare da lì il Cammino di ...Dopo averlo rifocillato e verificato le sue buone condizioni fisiche, gli agenti della Polfer lo hanno messo in contatto con la famigli ...Il 32enne modenese dopo gli avvistamenti in Francia e il ritiro della denuncia di scomparsa è stato identificato dalla Polfer, la madre lo difende: «Rispettata la sua vita» ...