A Napoli torna in scena l'Arb dance company di Annamaria Di Maio (appena premiata dal Ministero) (Di martedì 26 luglio 2022) Giovedì 28 luglio al Castello Maschio Angioino torna in scena l'Arb dance company di Annamaria Di Maio, direttrice artistica di fresco accreditamento nel progetto di produzione ministeriale MIC (Ministero della Cultura). Un successo sperato ed ottenuto dopo ben tredici anni di lavoro in lungo e largo per il repertorio ed il panorama coreutico nazionale. E giovedì si torna in scena con "El tiempo de l'alma", una creazione innovativa accompagnata dalle "Quattro stagioni" di Astor Piazzolla che ne evoca una quinta, quella dell'anima. Questo titolo ha debuttato al Premio Napoli in Danza 2022 con le coreografie di Antonio Colandrea, coudiuvato da Marinella Casciello e Lina Di Gaetano.

