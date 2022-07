A Napoli la conferenza degli Istituti italiani di cultura all’estero (Di martedì 26 luglio 2022) Un’occasione di confronto sui principali temi della promozione culturale contemporanea italiana nel mondo attraverso dibattiti, seminari e gruppi di lavoro. Si propone così la conferenza dei Direttori e delle Direttrici degli Istituti italiani di cultura all’estero, che si terrà al Teatro San Carlo di Napoli il 28 e il 29 luglio. “L’Italia è una superpotenza culturale” che va promossa in quanto tale, non necessariamente legandola agli aspetti commerciali, ma con un “messaggio subliminale”, quello della cultura appunto, che automaticamente porta con sé “una serie di altri messaggi”- sostiene l’ambasciatore Pasquale Quito Terracciano, capo della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) Un’occasione di confronto sui principali temi della promozionele contemporanea italiana nel mondo attraverso dibattiti, seminari e gruppi di lavoro. Si propone così ladei Direttori e delle Direttricidi, che si terrà al Teatro San Carlo diil 28 e il 29 luglio. “L’Italia è una superpotenzale” che va promossa in quanto tale, non necessariamente legandola agli aspetti commerciali, ma con un “messaggio subliminale”, quello dellaappunto, che automaticamente porta con sé “una serie di altri messaggi”- sostiene l’ambasciatore Pasquale Quito Terracciano, capo della Direzione generale per la diplomazia pubblica ele ...

