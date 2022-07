365 giorni con Maria: 26 luglio | L’immagine amata da Benedetto XVI che concede Grazie (Di martedì 26 luglio 2022) Persino Papa Benedetto XVI nel 26 luglio del 2006, prega questa Madonna detta “della Guarigione”. La sua preghiera si eleva da questo santuario. Numerosi alpinisti hanno lasciato ex voto in uno dei santuari più frequentati della Valle D’Aosta che si trova nel comprensorio di Courmayeur. Qui Maria concede numerose Grazie. La Madonna della piccola nicchia L'articolo 365 giorni con Maria: 26 luglio L’immagine amata da Benedetto XVI che concede Grazie proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 26 luglio 2022) Persino PapaXVI nel 26del 2006, prega questa Madonna detta “della Guarigione”. La sua preghiera si eleva da questo santuario. Numerosi alpinisti hanno lasciato ex voto in uno dei santuari più frequentati della Valle D’Aosta che si trova nel comprensorio di Courmayeur. Quinumerose. La Madonna della piccola nicchia L'articolo 365con: 26daXVI cheproviene da La Luce di

