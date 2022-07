?Per il voto anticipato del 25 settembre, la Lega presenterà un proprio candidato nel Sannio (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Lega esprimerà un proprio candidato Per le prossime elezioni politiche di settembre nei collegi uninominali. Lo ha annunciato Luigi Bocchino, segretario provinciale della formazione di Salvini, nel corso di una riunione del partito nella sede del rione Libertà. Il segretario ha anche escluso ogni possibile dissidio in ambito locale negli schieramenti del centrodestra sebbene nelle elezioni provinciali del 28 luglio, non si è presentato alcun candidato che si richiami a quell’area politica. Sul fatto che il centrodestra si sia tirato fuori dalla contesa Per la Rocca dei Rettori, Bocchino ha detto che gli amministratori leghisti saranno liberi di potersi esprimere Per chi meglio credono. “In ambito locale non vedo divisioni”, ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Lega esprimerà unle prossime elezioni politiche dinei collegi uninominali. Lo ha annunciato Luigi Bocchino, segretario provinciale della formazione di Salvini, nel corso di una riunione del partito nella sede del rione Libertà. Il segretario ha anche escluso ogni possibile dissidio in ambito locale negli schieramenti del centrodestra sebbene nelle elezioni provinciali del 28 luglio, non si è presentato alcunche si richiami a quell’area politica. Sul fatto che il centrodestra si sia tirato fuori dalla contesala Rocca dei Rettori, Bocchino ha detto che gli amministratori leghisti saranno liberi di potersi esprimerechi meglio credono. “In ambito locale non vedo divisioni”, ha ...

