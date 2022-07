Zingaretti | «Mi dimetto da governatore solo se il Pd mi candida» Fdi insorge – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il presidente della Regione Lazio, Nicola, apre allatura e frena sulle dimissioni immediate daha spiegato che lascerà la guida della Regione«dopo l’eventuale elezione al Parlamento. Sia perché lo prevede la legge in caso di incompatibilità, sia per non scaricare sul governo regionale e sui cittadini del Lazio fibrillazioni e crisi che non dipendono da noi, ma dal quadro politico nazionale». A proposito delle elezioni politiche del 25 settembre, questa mattina, 25 luglio,ha detto: «Io sono amministratore grazie ai cittadini della mia comunità ormai da 14 anni perché abbiamo sempre vinto insieme le elezioni. Io sono a disposizione di un progetto politico, poi dipenderà da Enrico (Letta, ndr), dal gruppo dirigente del Pd. La ...