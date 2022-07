Zerocalcare, Maicol & Mirco, Marco Bucci e Jacopo Camagni: un team di superstar del fumetto alle prese col mondo di Dylan Dog e Groucho (Di lunedì 25 luglio 2022) Zerocalcare, Maicol & Mirco, Marco Bucci E Jacopo Camagni UN team DI superstar DEL fumetto alle prese COL mondo DI Dylan DOG E Groucho Debutterà in edicola il 6 agosto Dylan Dog Color Fest 42, l’albo che raccoglie, per la prima volta in versione a colori, tre dirompenti storie d’autore dedicate a Groucho Un team di autori travolgenti capaci di conquistare come mai prima i lettori e diventare star assolute del mondo del fumetto. Zerocalcare, Maicol & Mirco, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022)UNDIDELCOLDIDOG EDebutterà in edicola il 6 agostoDog Color Fest 42, l’albo che raccoglie, per la prima volta in versione a colori, tre dirompenti storie d’autore dedicate aUndi autori travolgenti capaci di conquistare come mai prima i lettori e diventare star assolute deldel, ...

