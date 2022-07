Zelensky rimuove capo forze speciali | che succede a Kiev

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha rimosso Hryhoriy Halahan dalla carica di comandante delleoperativedellearmate e ha nominato Viktor Horenko al suo posto. Lo riferisce Ukrainska Pravda. Halahan era in carica dal 25 agosto 2020. E non è questo l'unico cambiamento portato a termine nelle file dell'Ucraina. Il licenziamento di Ruslan Demchenko, il primo vice segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina, da parte del presidente Volodymyr, è legato alla sua salute. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente ucraino Serhii Nikiforov. «La guerra ha mobilitato non solo il nostro esercito ma anche tutti noi, tutti gli organi statali - ha spiegato parlando con l'agenzia Interfax-Ucraina - Stiamo tutti lavorando al limite ...

