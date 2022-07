(Di lunedì 25 luglio 2022) Nella giornata di ieri era stato reso noto che Bruce Prichard fosse diventato il nuovo direttoredegliWWE. In realtà tantissimi media americani in questo momento stanno dando una notizia totalmente nuova: la WWE ha inviato una email ai talenti della compagnia e ai giornali rendendo noto cheH è da quest’oggi il nuovodegli. In pratica prende il post operativo di Vince McMahon e avrà comunque lo stesso Prichard come braccio destro. È dunque da attendersi una nuova direzione per i principali programmi della compagnia dopo Summerslam che si terrà questa domenica, 31 luglio.

Zona_Wrestling : WWE: Triple H sarà il supervisore creativo di tutti gli show - Tuttowrestling : Triple H sarà a capo del creative WWE #TripleH #WWE - SpazioWrestling : SI AVETE LETTO BENE, TRIPLE H PRENDE IL POSTO DI VINCE MCMAHON!!! #TripleH #WWE - TSOWrestling : Grande ruolo per Triple H in #WWE #TSOW #TSOS - IsolaWrestling : WWE: SENZA VINCE MCMAHON TRIPLE H POTREBBE DARE ASSALTO A TRE TOP STAR DELLA AEW -

