(Di lunedì 25 luglio 2022) Con l’addio di Vince McMahon, nella WWE stanno cambiando molte cose. Abbiamo saputo che Triple H è il nuovo supervisore di tutti gli show della WWE, ma c’è un’altra notizia che sta scatenando l’entusiasmo di fan e addetti ai lavori. La notizia è stata riportata dal PWInsider, media solitamente informato sui fatti, ma la prendiamo comunque con le pinze.torna a Raw Secondo quanto riporta il celebre sito di news, Stephanie McMahon avrebbe incontrato più voltequesta settimana è discusso con lui di unalla guida creativa di Raw. La nuova direzione della WWE crede infatti ci sia un bisogno di un passo diverso per consentire allo show del lunedì sera per tornare a macinare ascolti come un tempo e l’expotrebbe presto ...

WWE RUMOR: Paul Heyman sarebbe vicino al ritorno da head booker a Raw! Con l'addio di Vince McMahon, nella WWE stanno cambiando molte cose. Abbiamo saputo che Triple H è il nuovo supervisore di tutti gli show della WWE, ma c'è un'altra notizia che sta scatenando l'entusi ...