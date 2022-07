WWE: Problemi di organizzazione per il ritorno di Edge, sarà comunque a Raw? (Di lunedì 25 luglio 2022) Da qualche settimana vanno in onda durante Monday Night Raw delle vignette molto criptiche e ogni volta vengono mostrati nuovi elementi tutti riconducibili alle passate conquiste e vittorie di Edge, infatti queste vignette sono con ogni probabilità riconducibili a lui. Ricordiamo che Edge è fuori da un po’ di tempo per via dell’attacco subìto dalla sua ex-stable il Judgement Day che lo ha tradito in favore di Finn Balor. Tutto pronto o quasi Stanotte la puntata dello show rosso andrà in onda dal celebre Madison Square Garden e ricordiamo anche che sarà la puntata pre-SummerSlam. Fra i tanti nomi annunciati per lo show ci si aspetta anche il ritorno proprio di Edge che nel caso dovesse fare il suo ritorno molto probabilmente lo farà in cerca di vendetta su ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 25 luglio 2022) Da qualche settimana vanno in onda durante Monday Nightdelle vignette molto criptiche e ogni volta vengono mostrati nuovi elementi tutti riconducibili alle passate conquiste e vittorie di, infatti queste vignette sono con ogni probabilità riconducibili a lui. Ricordiamo cheè fuori da un po’ di tempo per via dell’attacco subìto dalla sua ex-stable il Judgement Day che lo ha tradito in favore di Finn Balor. Tutto pronto o quasi Stanotte la puntata dello show rosso andrà in onda dal celebre Madison Square Garden e ricordiamo anche chela puntata pre-SummerSlam. Fra i tanti nomi annunciati per lo show ci si aspetta anche ilproprio diche nel caso dovesse fare il suomolto probabilmente lo farà in cerca di vendetta su ...

Zona_Wrestling : WWE: Problemi di organizzazione per il ritorno di Edge, sarà comunque a Raw? - Heminguaddi : Non so se Triple H sarà la soluzione agli innegabili problemi di qualità dei prodotti WWE, ma sicuramente l'ufficia… - TSOWrestling : Il motivo sarebbe per alcuni 'problemi familiari'. #TSOW // #TSOS - SpazioWrestling : WWE: Il ritorno di Triple H ha causato problemi interni? #WWE #TripleH - Zona_Wrestling : #WWE Kurt Angle: 'Jason Jordan ancora in difficoltà per il collo, ha problemi alle mani, non muove il braccio' -… -