Wow, J.Lo! Il suo primo prodotto beauty per il corpo è già virale. Facile indovinare perché (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo aver sposato a Las Vegas l’amore della sua vita il 16 luglio, Jennifer Lopez ha deciso di festeggiare il suo 53esimo compleanno lanciando la sua prima linea beauty body, regalando così – finalmente – il suo segreto per un corpo, o almeno una pelle soda e setosa a tutte le sue fan. La nuova campagna pubblicitaria di JLo per la linea body. (Credits: Instagram @chrisappleton1) Completamente nuda su Instagram, la cantante si è mostrata la naturale per promuovere la sua nuovissima crema rassodante per i glutei. Un balsamo corpo ideato per ridurre l’aspetto delle smagliature, idratare e rendere la pelle visibilmente più soda. Prodotti corpo 2022, per ritrovare la forma ... Leggi su iodonna (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo aver sposato a Las Vegas l’amore della sua vita il 16 luglio, Jennifer Lopez ha deciso di festeggiare il suo 53esimo compleanno lanciando la sua prima lineabody, regalando così – finalmente – il suo segreto per un, o almeno una pelle soda e setosa a tutte le sue fan. La nuova campagna pubblicitaria di JLo per la linea body. (Credits: Instagram @chrisappleton1) Completamente nuda su Instagram, la cantante si è mostrata la naturale per promuovere la sua nuovissima crema rassodante per i glutei. Un balsamoideato per ridurre l’aspetto delle smagliature, idratare e rendere la pelle visibilmente più soda. Prodotti2022, per ritrovare la forma ...

