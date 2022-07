WhatsApp, quello che fino a oggi era impossibile adesso è realtà | La rivoluzione dell’App di messaggistica (Di lunedì 25 luglio 2022) WhatsApp ha annunciato nelle scorse ore una rivoluzione per quanto riguarda nuove funzionalità. Finalmente quello che molti utenti hanno desiderato è diventato realtà. WhatsApp è arrivata la nuova funzione (fonte web)WhatsApp é sicuramente l’applicazione più utilizzata dagli utenti. L’app di messaggistica viene aperta nei nostri smartphone in continuazione. Finalmente si è pensato ad uno strumento ufficiale che soddisfi un’esigenza da troppo tempo manifestata dagli utenti. adesso sarà possibile la migrazione dei dati da Android a iOS oggi sarà possibile effettuare la migrazione dei dati dell’App da Android a iOS e viceversa. Questa rivoluzione è arrivata dopo qualche settimana ... Leggi su topicnews (Di lunedì 25 luglio 2022)ha annunciato nelle scorse ore unaper quanto riguarda nuove funzionalità. Finalmenteche molti utenti hanno desiderato è diventatoè arrivata la nuova funzione (fonte web)é sicuramente l’applicazione più utilizzata dagli utenti. L’app diviene aperta nei nostri smartphone in continuazione. Finalmente si è pensato ad uno strumento ufficiale che soddisfi un’esigenza da troppo tempo manifestata dagli utenti.sarà possibile la migrazione dei dati da Android a iOSsarà possibile effettuare la migrazione dei datida Android a iOS e viceversa. Questaè arrivata dopo qualche settimana ...

