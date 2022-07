Voucher sport | stanziati 100 000 euro per un aiuto alle famiglie e alle società

Nazione_Arezzo : Voucher sport: stanziati 10.000 euro per un aiuto alle famiglie e alle società - robertopontillo : @S812Carlito @MatteoDG93 @Bea_Mary84 @sportface2016 In modo tale che uno avrebbe comunque formalmente due abbonamen… -

LA NAZIONE

Scapecchi "Dopo la sperimentazione del 2021, ildiventa una misura strutturale a sostegno dei giovani sportivi che il Comune metterà in campo ogni anno. Con inon soltanto continuiamo a sostenere le famiglie, ma ......dal presidente Marcello Cardona nell'intervista pubblicata sullo speciale del Corriere dello... pagando così un prezzo maggiorato, il club metterà a disposizione alcuni, la cui consegna ... Voucher sport: stanziati 10.000 euro per un aiuto alle famiglie e alle società L’assessore Federico Scapecchi: “una misura per rispondere a esigenze concrete e riavvicinare allo sport le nuove generazioni” ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Rispetto, unione e condivisi ...