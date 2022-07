Volley, Manfredi: “Dopo la Nations League e riposo si riparte ancora più carichi” (Di lunedì 25 luglio 2022) In archivio la Volleyball Nations League Dopo le Finals andate in scena a Bologna, con la vittoria della Francia sugli Stati Uniti e il quarto posto dell’Italia, battuta nella finale per il terzo posto dalla Polonia. “Come ho detto ai ragazzi Dopo la partita, l’importante ora è mettersi alle spalle questa parentesi e, Dopo il periodo di riposo, ripartire ancora più carichi – il commento del presidente federale Giuseppe Manfredi – La squadra ovviamente era dispiaciuta per le gare contro Francia e Polonia, però ci siamo confrontati con le nazionali più forti al mondo e bisogna accettare il verdetto del campo. Dobbiamo sfruttare questa esperienza per crescere ulteriormente, c’è tutto il tempo per prepararsi bene e farsi ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) In archivio laballle Finals andate in scena a Bologna, con la vittoria della Francia sugli Stati Uniti e il quarto posto dell’Italia, battuta nella finale per il terzo posto dalla Polonia. “Come ho detto ai ragazzila partita, l’importante ora è mettersi alle spalle questa parentesi e,il periodo di, ripartirepiù– il commento del presidente federale Giuseppe– La squadra ovviamente era dispiaciuta per le gare contro Francia e Polonia, però ci siamo confrontati con le nazionali più forti al mondo e bisogna accettare il verdetto del campo. Dobbiamo sfruttare questa esperienza per crescere ulteriormente, c’è tutto il tempo per prepararsi bene e farsi ...

