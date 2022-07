Voci di trasferimento di lunedì: Ronaldo, De Jong, Saka, Milinkovic-Savic e altri (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-25 10:47:23 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Benvenuto a 101Il riepilogo giornaliero delle principali notizie e Voci sui trasferimenti di lunedì 25 luglio. Pettegolezzo Il Chelsea sta cercando di dirottare l’accordo del PSG per Nordi Mukiele, nonostante il francese abbia un accordo verbale con i campioni di Francia Santi Aouna Il Fulham è pronto a perseguire Nortberto Neto poiché un accordo per Bernd Leno dell’Arsenal minaccia di stallo Fabrizio Romano L’attaccante del Tottenham Troy Parrott si unirà al Preston North End questa estate Mike McGrath Nicolas Pepe si è impegnato a continuare all’Arsenal quest’estate, scrivendo su Instagram che “Sono concentrato e determinato con l’arsenale e i miei compagni di squadra” Nicolas Pepe on Instagram L’Arsenal rimane interessato a Cody ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-25 10:47:23 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Benvenuto a 101Il riepilogo giornaliero delle principali notizie esui trasferimenti di25 luglio. Pettegolezzo Il Chelsea sta cercando di dirottare l’accordo del PSG per Nordi Mukiele, nonostante il francese abbia un accordo verbale con i campioni di Francia Santi Aouna Il Fulham è pronto a perseguire Nortberto Neto poiché un accordo per Bernd Leno dell’Arsenal minaccia di stallo Fabrizio Romano L’attaccante del Tottenham Troy Parrott si unirà al Preston North End questa estate Mike McGrath Nicolas Pepe si è impegnato a continuare all’Arsenal quest’estate, scrivendo su Instagram che “Sono concentrato e determinato con l’arsenale e i miei compagni di squadra” Nicolas Pepe on Instagram L’Arsenal rimane interessato a Cody ...

