VIDEO Tour de France femminile 2022: Marta Cavalli costretta al ritiro. L'azzurra colpevolmente centrata in pieno da una ciclista australiana (Di lunedì 25 luglio 2022) Termina purtroppo prima del previsto il Tour de France femminile 2022 di Marta Cavalli. L'azzurra, seconda all'ultimo Giro Donne, è stata costretta al ritiro a causa di una bruttissima caduta nella quale è stata coinvolta nella frazione odierna da Meaux a Provins. L'atleta della FDJ – SUEZ – Futuroscope è stata colpevolmente centrata in pieno dalla campionessa australiana Nicole Frain (Parkhotel Valkenburg) che non si è accorta minimamente di come Cavalli fosse ferma per una caduta precedente a centro gruppo. Assurde le immagini dell'accaduto, con l'australiana che arriva a velocità folle, senza toccare minimamente il freno e volando a ...

