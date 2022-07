VIDEO – Milan e Sorare, nuova partnership pluriennale | News (Di lunedì 25 luglio 2022) A.C. Milan e Sorare annunciano una nuova partnership pluriennale. L'azienda creatrice del fantacalcio Crypto diventa Official NFT Fantasy Football Game Partner e nuovo Premium Partner del club rossonero. Il VIDEO promozionale del Diavolo sui social Leggi su pianetamilan (Di lunedì 25 luglio 2022) A.C.annunciano una. L'azienda creatrice del fantacalcio Crypto diventa Official NFT Fantasy Football Game Partner e nuovo Premium Partner del club rossonero. Ilpromozionale del Diavolo sui social

tvdellosport : MAIGNAN MA CHE COMBINI? Sul retropassaggio di Krunic, il portiere rossonero rischia di combinarla grossa. Per fort… - acmilan : ?? When #ACMilan takes to the field, @Acqua_Lete comes into play. Ready for a new season together! ?? ?? Quando il Mi… - tvdellosport : MATCH DELL’INNOVAZIONE ?? Durante la partita di pre campionato trasmessa ieri in esclusiva su #Sportitalia tra Col… - sportli26181512 : Top 5 news ore 12: da Kounde a Fagioli e al mercato in uscita del Milan, le ultime sulle trattative VIDEO: Il servi… - ManuFilippone95 : RT @saIva___: Singer e Cardinale mentre indicano a Maldini il budget del Milan per il mercato -