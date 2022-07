Victoria dei Maneskin, il seno si scopre | La foto sensualissima incanta i fan (Di lunedì 25 luglio 2022) Victoria, la bassista del fenomeno musicale del momento, i Maneskin, sa bene come far parlare di sé. L’ultima sua uscita é stata veramente provocatoria e provocante. Si é scoperta il seno e i fan sono andati in delirio. Victoria De Angelis (fonte web)Non è passato poi tanto tempo da quando Victoria, insieme al suo gruppo, i Maneskin, ha trionfato ad X Factor 11. Il suo look è sempre stato trasgressivo e particolare e anche questa volta Victoria ha voluto provocare il pubblico. Victoria De Angelis, é lei che ha formato la band Maneskin Victoria De Angelis è nata a Roma nel 2000, ma ha origini danesi. Da quando è piccola suona la chitarra e durante le scuole medie frequenta una scuola di musica. Già ... Leggi su topicnews (Di lunedì 25 luglio 2022), la bassista del fenomeno musicale del momento, i, sa bene come far parlare di sé. L’ultima sua uscita é stata veramente provocatoria e provocante. Si é scoperta ile i fan sono andati in delirio.De Angelis (fonte web)Non è passato poi tanto tempo da quando, insieme al suo gruppo, i, ha trionfato ad X Factor 11. Il suo look è sempre stato trasgressivo e particolare e anche questa voltaha voluto provocare il pubblico.De Angelis, é lei che ha formato la bandDe Angelis è nata a Roma nel 2000, ma ha origini danesi. Da quando è piccola suona la chitarra e durante le scuole medie frequenta una scuola di musica. Già ...

cotrozzi_lisa : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… - cotrozzi_lisa : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… - cotrozzi_lisa : RT @modamanager: @PaolaSimonin @Hero9004 @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak5688420… - Lt2sun_ : “Suoni il passo per Victoria dei Måneskin non mentire” Dio can - modamanager : @eretico_l @PaolaSimonin @Hero9004 @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet… -