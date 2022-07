Viaggi | eDreams Odigeo | innovazione spinge richiesta tecnocreativi

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Gli avvenimenti e i cambiamenti che hanno caratterizzato gli ultimi anni hanno insegnato alle persone quanto è importante evolversi e sapersi adattare alle circostanze del momento. Si è aperto uno scenario inaspettato in cui l’evoluzione digitale ha ricoperto un ruolo chiave in quasi tutti i settori economici e industriali. In particolare, il segmento deiè stato capace di unire alla tecnologia il supporto dei processi creativi per adattarsi alle nuove richieste deiatori, diventati consumatori sempre più esigenti alla ricerca di esperienze personalizzate e uniche”. A dirlo Dana Dunne, ceo di. “Latà – spiega – diventa quindi un concetto essenziale nel travel, uno dei più grandi settori economici a livello globale valutato 1,3 trilioni di euro, ...