Via vai sospetto da un edificio, stroncato giro di spaccio - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 25 luglio 2022) Arrestato un pusher Per approfondire : Articolo : Droga a fiumi, arrestato albanese Gli sequestrano Rolex e 5 case Articolo : Firenze, l'arresto in strada dello spacciatore, operazione della polizia ... Leggi su lanazione (Di lunedì 25 luglio 2022) Arrestato un pusher Per approfondire : Articolo : Droga a fiumi, arrestato albanese Gli sequestrano Rolex e 5 case Articolo : Firenze, l'arresto in strada dello spacciatore, operazione della polizia ...

Biagio_Matt : Non ispirano solo la mia fantasia i fiori al vento..ma un via vai di farfalle si posano su di loro..sara’ forse que… - emilio_giuliano : @GioFrezzetti Quando ai miei tempi facevo un allegro picnic, si finiva sempre nel cantare 'io vagabondo' di August… - lanenacolmuso : @poperinotv io le evito e non metto like a tweet che le contengono. Sono un'offesa per chi crede, e ognuno va rispe… - onlythesxwalls : vai via che schifo - romamobilita : #viabilità, Traffico intenso in Via del Ponte delle Sette Miglia tra Viale Luigi Schiavonetti e Vai Tuscolana -