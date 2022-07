Verso le elezioni | Zingaretti | “Se mi candido? Dipende da Letta”

AlexBazzaro : GOVERNO: FONTI, VERSO ELEZIONI IL 18 SETTEMBRE - pfmajorino : Verso le elezioni - al di là se di ottobre o meno- spero che il #PD non si metta a inseguire partitini e c. Ma v… - repubblica : Il comunista Rizzo, l'ex pm Ingroia, e l'ex leghista Donato: sovranisti e rossobruni uniti verso le elezioni [di Ma… - gazzettaparma : Verso le elezioni - Delilah17tw : Dovrebbero vietare i sondaggi prima delle elezioni, sono solo un altro modo per condizionare l'opinione pubblica ve… -

la Repubblica

... mentre in Ucraina c'è un governo legalmente eletto che ha vinto ineque, competitive e ... " ma se l'azione militare si muovesse ulteriormentela parte sud - orientale dell'Ucraina e ...Il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana non ha dubbi: sarà lui il candidato del centrodestra alle prossimeregionali. Scenderà di nuovo in campo per proseguire il lavoro avviato negli ultimi cinque anni e lo farà ponendo tra le priorità il sostegno alle imprese, l'impulso dei nuovi cantieri ... Verso le elezioni: area Draghi e lista Mélenchon Oltre al voto anticipato per Camera e Senato del prossimo 25 settembre c’è tanto altro. Dalle regionali alla presidenza della Provincia, passando per i Comuni ...ROMA - 25-07-2022 -- "Uncem guarda con particolare attenzione al lavoro che i Partiti politici stanno avviando in questi giorni verso le elezioni politiche anticipate". In una nota l'Unione Nazionale ...