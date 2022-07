Verso le elezioni, Zingaretti: “Se mi candido? Dipende da Letta”. Tajani contro Gelmini e Brunetta: “Passati da Berlusconi a fiancheggiatori del Pd” (Di lunedì 25 luglio 2022) Anche Baroni lascia Forza Italia. Calenda a Ronzulli: da 3 mesi trattavo con Gelmini? Una beata idiozia. La Lega alza i toni sui migranti: l'obiettivo di Salvini è tornare al Viminale Leggi su lastampa (Di lunedì 25 luglio 2022) Anche Baroni lascia Forza Italia. Calenda a Ronzulli: da 3 mesi trattavo con? Una beata idiozia. La Lega alza i toni sui migranti: l'obiettivo di Salvini è tornare al Viminale

AlexBazzaro : GOVERNO: FONTI, VERSO ELEZIONI IL 18 SETTEMBRE - pfmajorino : Verso le elezioni - al di là se di ottobre o meno- spero che il #PD non si metta a inseguire partitini e c. Ma v… - repubblica : Il comunista Rizzo, l'ex pm Ingroia, e l'ex leghista Donato: sovranisti e rossobruni uniti verso le elezioni [di Ma… - pecorella_pier : Perché Emma Bonino con Calenda? Vabbè, tanto non la voto cmq. Le elezioni saranno il riscontro tra 2 popoli italian… - 1N0MONACI : Che cazzo di titoli fate. Anche a me fa paura il programma elettorale di @GiorgiaMeloni ma non ho alcun odio verso… -