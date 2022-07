Versace | Baroni | Mattinzoli | continua l’esodo da Forza Italia dopo la sfiducia al governo Draghi

(Di lunedì 25 luglio 2022) La decisione dei vertici di, Berlusconi in primis, dire ile seguire la Lega nella corsa alle elezioni anticipate ha portato a diverse defezioni all’interno del partito:i “big” Gelmini e Brunetta, rispettivamente ministra degli Affari regionali e ministro per la Pubblica amministrazione, hanno lasciato gli Azzurri anche il senatore Andrea Cangini, che aveva votato la fiducia all’esecutivo spiegando che “ci sono cose più importanti del partito, ad esempio il Paese” e – è notizia di oggi – anche la deputata Annalisa, inda 22 anni, e l’assessore regionale della Lombardia Alessandro. Entrambi hanno dato ragione a Gelmini. Per ...

...ha ufficializzato il suo addio la deputata Anna Lisa, coordinatrice forzista a Mantova, considerata molto vicina a Gelmini e in una nota la deputata ed ex atleta paralimpica Giusyche ...Dopo i ministri Brunetta e Gelmini, il senatore Cangini e i deputati Caon e, anche la campionessa paralimpica Giusylascia Forza Italia. "Confesso di aver vissuto questi giorni con dispiacere e disagio personale. Quando il presidente Mattarella, un anno e ...Giusy Versace e Annalisa Baroni hanno lasciato oggi Forza Italia. ELEZIONI Elezioni, Bentivogli: «Chi è per Draghi non ponga. Addio di Annalisa Baroni. La mozione 'vittima body shaming' ha contribuito ...Mai mi sarei aspettata che Forza Italia scippasse a Conte e ai 5 Stelle la responsabilità di far cadere l’esecutivo guidato da Draghi, condannando il Paese all’instabilità e mettendo a rischio importa ...